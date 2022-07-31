許多人到了夏天都會吃西瓜。不過一名女網友表示，近日她到好市多買1顆西瓜回家，沒想到放了2天就裂開，還不斷冒出惡臭味及白色泡沫、汁液，最後還整顆搬回好市多退貨。

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文分享，他們在好市多買了一顆要價279元的西瓜，常溫保存，沒想到第2天半夜就裂開、冒泡，飄散著濃濃惡臭的西瓜汁液也流出來，讓他們隔天花了很大的清理鞋櫃。

原PO說明，當初買西瓜回家時沒有劇烈碰撞，否則西瓜應該會從外面開始腐爛，「我這個是裡面已經發酵了在冒泡，外面的裂痕是新鮮的」，判斷西瓜前一天就已經壞了；事後他們把整顆西瓜拿去退貨，才知道其實只要切1塊到好市多就好，最後他們又買了1顆西瓜回家，「這次不敢放隔夜了，先剖了再說」，品質也還不錯。

對此，許多網友紛紛回應，「過熟了，我家也發生過1次」、「我上次流到木櫃下面，因為1顆西瓜丟了1個櫃子」、「壞了！裡面應該都是臭水」、「它在好市多吹冷氣習慣了，你買回家一定沒有伺候好，它才給你口吐白沫」、「我都回家就先切開，一半保鮮膜包上，套袋子冰冰箱，一半切小塊分裝保鮮盒裝冰上即拿即食，天氣太熱，醬子比較安全」。