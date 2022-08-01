民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲，其台大國發所指導教授、國安局長陳明通31日發表2000字聲明，聲稱是他「先修正」林智堅論文，「再交給」剛換論文題目的余正煌參考，余正煌以為這些文字是陳明通的修改建議，而逕予以使用。民進黨立委郭正亮認為，陳明通已經要犧牲自己，來救林智堅。

郭正亮31日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，陳明通是林智堅的指導教授，他現在說都是他不對，把資料交給余正煌，沒有跟林智堅講。郭正亮不禁質疑，余正煌已經畢業了，陳明通是口試委員，他有看到余正煌的原文，他又是林智堅的指導教授，不會發現兩個人的論文寫得一樣嗎？所以陳明通的意思是什麼？是他的指導過程不負責任，都是他的錯，邏輯就變成這樣，所以陳明通已經要犧牲自己，來救林智堅。

郭正亮接著表示，這牽涉到指導教授的倫理問題，林智堅、余正煌這兩個人畢業只差1年，陳明通是余正煌的口試委員，一定有余正煌的論文，接下來林智堅隔年就畢業了，林智堅寫了一大段跟余正煌一模一樣，陳明通沒有提醒林智堅，所以就解釋都是他不對，這就是絞盡腦汁後怎麼「救堅」的一套說法。