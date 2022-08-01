新北市文化局邀請導演柯孟融分享導演的心路歷程。（新北市文化局提供）

導演是電影創作的靈魂人物，必須掌控籌拍到後製所有環節的一切技能，才能成就一部精采的影像作品，讓觀眾沉浸在影片陳述的故事中。府中15紀錄片放映院「電影行業必備密技」系列講堂，繼首堂編劇講座之後，8月7日將推出「導演生存之道」，邀請導演柯孟融分享創作歷程，對導演工作內容有興趣的民眾可免費報名參加。

由柯孟融執導的驚悚電影《咒》票房破億，今年榮獲台北電影獎最佳男配角、美術設計獎項。新北市文化局特地邀請柯孟融到「電影行業必備密技」系列講堂，分享他從創作短片到長片的心路歷程，同時分析兩岸影像創作環境的差異，以及類型片如何透過影音設計，堆砌擬真影像氛圍，引領民眾悠遊於導演天馬行空建構的創作世界。

文化局表示，「府中15」是新北市重要的影音藝術發展據點，長期規畫多元類型的主題策片，選映藝術電影、紀錄片、實驗類型等，提供影視愛好朋友優質的觀影交流平台。

此外，府中15透過舉辦各式藝文展覽、動畫影片播映及教育推廣活動，致力於影視教育推廣及人才培育扎根，本次推出「電影行業必備密技」系列講堂，引領民眾進入累積電影業界專業技能殿堂，奠定入行基本功。

府中15「電影行業必備密技」系列講堂開放免費報名，後續將再推出製片、配樂等專業領域講堂，詳細資訊可至Accupass網站、府中15官方網站及臉書粉絲專頁查詢。