藝人伊能靜近期飛往美國工作，被網友發現參加當地一場富豪Andy哥的生日派對，不料舉辦派對的富豪被網友質疑，似乎是被通緝的詐欺犯，連帶伊能靜的風評也受到影響，伊能靜今（1）日透過工作室緊急回應：「友人女兒以華人慈善捐款活動邀請伊能靜，該活動並未收取任何費用，且除與友人女兒外，其餘人均不認識。」

網路上許多網友揣測她與該名富豪的關係，伊能靜透過工作室回應：「伊能靜女士友人的女兒以華人慈善捐款活動的名義發出活動邀請，並得到明確訊息該慈善活動全程有電視台及社交媒體直播，出席的有多位名人，此次活動伊能靜女士也並未收取任何酬金」。

工作室稱抵達現場後，有捐款環節且有全程直播，主辦方介紹當天是捐款人生日，因此伊能靜女士受邀上台講話並且互動，現場只認識邀請她的友人女兒，其餘人均不認識，且現場採訪明確表示自己是受邀而來，不認識該位捐款人，委婉地澄清與Andy哥有交情的謠言。工作室表示：「希望相關媒體、互聯網營銷號以及個人停止惡意解讀和炒作。」

伊能靜透過工作室發表聲明。（圖／微博）

伊能靜工作室發布聲明後，伊能靜在貼文下方留下表情符號，表示就是工作室說的這樣，許多粉絲心疼留言：「以後當心點啊姐姐」、「相信伊能靜」、「以後參加活動，最好審審到場人員名單。需處處留心。」、「看過妳很多綜藝，妳人真的很不錯，三觀也正，相信妳」、「喜歡姐姐那種通過自身影響力去幫助他人的心！禁止別人惡意解讀和炒作！」