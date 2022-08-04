27歲美女網紅「菈菈」何語萱曾當過5年職業軍人，因為長得漂亮又有E級火辣身材，被網友封為「最美女士官」，而她也是JKF女郎之一，之前因為夾筆熱舞影片爆紅，吸引10萬多人觀看，搞怪性格吸引許多粉絲喜愛；近期她發了一張裸上身的照片，全身用保鮮膜包緊，疑似上半身全裸，讓粉絲看到都暴動了。

菈菈今（4日）發文：「請來一句百搭的標題？」她發出一組照片，尺度非常大，讓網友看傻眼，照片中她似乎是全裸，沒有穿著任何衣物，上半身用保鮮膜緊緊包住，但保鮮膜是透明的，依然可以清楚看到底下的肉色，菈菈用雙手護在胸前避免重點部位走光，一雙電眼直視鏡頭，加上清晰雪乳，畫面電暈不少網友。

網紅閃亮亮「蕭芷渲」看到直呼：「啊嘶！太辣了吧歐買尬！」其他網友發揮創意留言：「極薄觸感」、「尊重，友善，包起來」、「打包帶走」，也有人直接在留言區示愛「姐姐，我爱你！」

除了這組保鮮膜照，菈菈稍早的時候發了一組在花叢中的唯美照片，第一張照片乍看似乎是上空沒穿衣，下半身穿了一條丁字褲，露出大片蜜桃臀，側面S曲線吸引許多網友的目光，攝影師巧妙運用裝飾花遮住菈菈的重點部位，讓畫面浪漫又性感，正面照才發現菈菈上半身有穿蕾絲抹胸，洩雪白事業線，傲人上圍超級撩人。