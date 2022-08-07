戶外活動千百種，在台灣也總能找到跟自己愛好相同的一群人，以及其成立的同好會，例如揪車友騎重機跑山兜風，就是近年相當熱門的活動之一，同時還會聚集不少攝影同好，在一旁替騎士們捕捉帥氣身影，近來有兩張照片在網路上瘋傳，是一名重機辣妹騎車的背影，辣到引發暴動。

有網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」發文並附上照片，透露這兩張照片的拍攝地點位於台北市的中山區，當天天氣是陰天，但影中人卻讓畫面整個亮了起來，主角是一名騎著重機、身材姣好的辣妹，而這名女騎士的下身，有著一個超級大亮點。

照片中這位騎著紅黑色重機的辣妹，將一頭長髮隨興束起，上身穿著緊身白色短T，下身搭配黑色迷你窄裙搭配黑絲襪與黑短靴，可能因為跨坐重機的緣故，裙子不自覺地向上翻起，露出透膚黑絲襪底下挺翹美臀的絕美春光，直接外露讓人看得超害羞。

近來有網友捕捉到台北市中山區的橋上，有名重機辣妹穿窄裙大洩絕美春光。(翻攝自「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」臉書社團)

這則貼文與辣照一出，立即引發網友暴動，紛紛留言「台灣最美的風景是人」、「好人一生平安」、「沒人超車逼車是怎樣，都乖乖的」、「好人一生平安，面紙一生用不完」、「這才是我希望的路況回報」，還有人笑稱，如果遇上這等美景，他一定乖乖在後頭跟車，不會讓重機辣妹分心。