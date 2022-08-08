美國眾議院議長裴洛西訪台19小時，中國大陸進行「圍台軍演」，本預計7日結束，不過中共官媒隨後指出將繼續在台灣周邊進行軍演，甚至沒有預計結束時間。媒體人吳子嘉表示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮沒有一個人想出一招，說要怎麼辦。

吳子嘉7日在《董事長開講》網路直播節目中認為，為什麼民進黨敢那麼囂張，肆無忌憚，最關鍵的問題是沒有人在怕，也不怕任何人，民進黨反正都有招，所有問題也不怕被批判。蔡英文說要有國際的聲音，台灣是受害者，周邊國家也都大聲抗議，吳子嘉對此直言，沒有人抗議啊，大陸在軍演，她卻拚命在講廢話，沒有講出一招。蔡英文、蘇貞昌、吳釗燮這3人都沒有人想出一招，說要怎麼辦。

台北市議員徐巧芯則表示，大陸把演習劃到台灣的鄰海，蘇貞昌曾說有一根掃把也要戰，結果人家把我們的鄰海劃為演習區時，我們的船有開到那裡去嗎？並沒有。還有民進黨不是說，中共的東西很爛嗎？結果飛彈經過台灣上空時，卻說不用警告，還說沒事。