金曲歌后謝金燕曾以一首《姐姐》紅遍大街小巷，她的父親更是秀場天王豬哥亮，為觀眾帶來無數歡笑聲，但她卻不當靠爸族，選擇隱瞞父親身分，用自己的實力進入演藝圈。不過這對父女的感情坎坷，沒有享受太多天倫之樂，今（8日）正值父親節，謝金燕在社群平台分享近況，她到豬哥亮最愛的鴨肉飯店回憶父親，讓許多粉絲送上鼓勵。

謝金燕今（8日）在社群平台發文：「祝全天下的父親父親節快樂」，謝金燕舊地重遊，回憶爸爸豬哥亮最喜歡吃的餐廳，打趣：「永遠跟不上老爸吃飯的速度，我一碗還沒吃完你已經三個碗疊在那了」，如今豬哥亮過世，謝金燕將想念埋在心裡，「我吃光光第一次這麼認真吃飯，只留下最美好的回憶……飯是香的心是甜的！」文末表示自己還在為高雄演唱會排練中，是趁著空檔出來吃飯。

影片中謝金燕在店門口的車上開吃，只見她大口扒飯，不忘稱讚：「好好吃喔」，沒有多久就整碗吃完，許多粉絲暖心留言：「用這種方式紀念所愛的人很感動」、「一邊品嚐美食，一邊思念父親的回憶，都是美味的美好的」，有許多網友也分享曾在該店遇到豬哥亮：「豬爸爸超喜歡吃這家鴨肉飯～有一次去買遇到豬爸爸餒！」、「跟媽媽說帶妳去吃家豬哥亮愛吃的鴨肉飯，沒多久豬爸爸就坐在隔壁桌了」，有網友分享小時候陪阿公看豬哥亮歌廳秀，有一次買飯遇到豬哥亮，特別印象深刻，讓謝金燕暖回：「我們擁有同樣的回憶與畫面，也謝謝你跟姐分享！」