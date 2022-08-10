台灣狗仔葛斯齊先前曝光汪小菲和其他女子曖昧照片，就在他預告要抖出汪小菲的「後宮秘史」前夕，葛斯齊突然喊卡，透露雙方已經談和，之後不會再爆相關內幕。未料日前葛斯齊在臉書自曝收到汪小菲的傳票，而在即將對簿公堂的前夕，葛斯齊又突然說「明天我不需要到場了」，讓外界霧裡看花。

狗仔葛斯齊今（10日）發文，向記者同業們喊話，原本將在明(11日)台北地檢署開偵查庭，許多媒體已經約好明天採訪，葛斯齊卻突然說「明天我不需要到場了」，讓媒體朋友不要特地前往等人。為了避免大家亂想，葛斯齊解釋自己沒錢請律師，更直言不會花錢庭外和解，「我一句對不起也從沒說過，請大家不要亂猜忌」。

由於葛斯齊因爆汪小菲的料一戰成名，他說自己這段時間在路上都會被民眾認出，大家看到他都不忘提起汪小菲的事情，讓葛斯齊直呼：「我的生活不是只有他，我是很熱情的人，你們打招呼我也會點頭示意；有人主動前來握手，我也是感謝指教。我希望大家能多關心社會邊緣及弱勢團體相關的事情，而不是總想吃瓜。」

葛斯齊意味深長表示：「我相信人性本善，那個人也一樣」，他提到大陸很多網友說他被起訴，他無奈不想多做回應，兩岸用字文化不一樣，他還沒有被偵訊，哪來起訴的問題。至於網傳戰績0敗16勝35和解，葛斯齊說這不是正確的數字，葛斯齊直言：「那我只能說0敗是對的，16勝是有對有錯，35和解應該是不只。但，現在又多了2次。」令人不免猜想是否與這次事件有關。