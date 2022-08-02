台灣狗仔葛斯齊先前曝光汪小菲和其他女子曖昧照片，就在他預告要抖出汪小菲的「後宮秘史」前夕，葛斯齊突然喊卡，透露雙方已經談和，之後不會再爆相關內幕。未料今(2日)稍早，葛斯齊在臉書自曝收到汪小菲的傳票，他無奈說：「藉由這次給大家明白演藝圈的黑暗！」

葛斯齊先前本來預告要汪小菲來看直播，暗示手中還有對方的其他料，但在直播前葛斯齊突然喊卡，汪小菲也發聲明表示不會提告，「本人希望讓一切與此事件相關的任何人、事與紛擾就此落幕，不再給家人和朋友帶來影響」，讓外界一度以為所有風波就此落幕。

葛斯齊發文。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

之後汪小菲上直播，脫口澄清關於他的緋聞都是假的、被P圖造謠的傳言，自己不想與之起舞才沒回應，對此，葛斯齊回應自己雖然不想對號入座，「但汪某您如果失憶，我可以幫忙喚醒記憶，關刀我已擦亮」，並表示自己無所畏懼，「只要再敢前進一步，我收到律師函，我會立刻按一下核彈，不用等法院審判！ 不畏犧牲就算敗訴我也甘願」。

今稍早，葛斯齊曬出截圖，自曝收到汪小菲委託律師提告的傳票，他寫下：「他（汪小菲）說『我沒告你呀！』，我說，我打電話問法院他說『汪小菲委託律師告你』，原來這要解讀為是律師告我，不是汪小菲，『我明白了！』，我再也不用失眠了」。

葛斯齊之後還曬出和汪小菲的對話紀錄，可見汪小菲無奈回：「可能代理我的律師不嫌事小，就想把事情變大」、「我汪小菲不想提告葛斯齊，葛斯齊對我挺好的，我不想提告他」，對此，汪小菲方面暫無回應。