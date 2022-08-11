南韓人氣女團BLACKPINK中的泰籍成員Lisa，出道以來就憑著甜美臉蛋、火辣身材加上精湛的舞技備受海內外粉絲的喜愛，尤其是她那張婉如洋娃娃般的精緻五官更被因此封為「人間芭比」。而最近忙著準備新專輯的她，仍不忘透過社群媒體與粉絲們互動、分享生活，昨日晚間她便在個人IG上曬出私下穿搭，火辣的身材再度引起網友目光。

Lisa不久前才前往法過參加精品時裝秀，回到韓國就緊接著與BLACKPINK的另外3名成員Jisoo、Jennie、Rosé開始準備即將於9月份推出的第2張正規專輯，不過即使行程忙碌，Lisa仍不忘與粉絲互動。昨日晚間LisaPO出2張對著鏡子自拍的私下穿搭，只見她的西裝外套不穿好，單堅滑落至手臂上，內搭的黑色BRATOP因此露出，下一張更是拉近距離，大方展現性感的半球曲線與結實的腹肌線條，令網友看了直呼「太辣了」、「我的女神好性感」、「愛死妳了」吸引超過765萬人按讚。

2019年全球受到新冠肺炎的影響，許多明星都取消了大型演唱會的行程，直到近期疫情趨緩才開始恢復舉辦，而即將於9月份推出全新專輯的BLACKPINK，也預計在今年舉辦「BORN PINK世界巡迴演唱會」，明年3月18日她們也將來台演唱，令粉絲們相當期待。