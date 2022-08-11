有「最美性學博士」稱號的許藍方，去年捲入小三疑雲，被已婚康姓醫師的正宮老婆告上法院並求償300萬，最終法院判許藍方得賠償50萬，而她得知判決結果後，仍堅稱未當小三，並且很快收拾心情，繼續專注於工作，這段時間持續透過YouTube頻道、臉書影片傳遞性知識，昨天的新片中，針對「太常看A片會陽痿嗎？」這個問題，揭開真實情況。

許藍方昨天在YouTube頻道「許藍方博士 Dr. Gracie」上新片，討論關於網路上瘋傳的「太常看A片會陽痿」傳言，做出了解答，她透露很多男性對這一題都有疑惑，甚至覺得看完A片後跟女生行房會「硬不起來」，許藍方表示答案不是肯定的，這有些「倒因為果」，畢竟A片的存在並非錯誤，就是刺激來源的一種，錯誤的是我們沒能認知A片的本質。

許藍方表示，人類進入青少年時期，開始分泌賀爾蒙，並且產生性慾，這無可避免，但要不要去滿足這件事，以及怎麼滿足，則是個人的事情，而人們得認知A片的內容是一種演出，甚至是比較誇張的表演，好從視覺上就能滿足，得認知其跟現實生活不盡相同。

許藍方進一步解說，若有人將A片視為現實，導致太常看A片，確實可能影響大腦認知，覺得A片的那些內容是現實中該有的狀態，而這跟真正的性行為會產生落差，導致兩種狀況，一來可能真正的性行為時覺得新鮮度不夠或刺激不足，這樣就可能在行房時硬不起來，她建議這種時候，停看A片一段時間應該會改善。

另一種情況，是看A片時可能習慣某種「自慰角度」或方式，導致真的跟女伴床戰時雄風不振，許藍方認為這可歸因於平常口味「吃太重」，而覺得現實生活不好吃所致，她最後強調，如果看A片不會影響日常生活或工作，那看A片也不是什麼壞事。