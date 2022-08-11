台灣港務股份有限公司基隆港務分公司等4家公司，11日上午，在基隆港務大樓1樓舉辦「樂善‧希望永在」活動，聯合捐贈一批中元普渡物資，予基隆市實物銀行。並由社會處副處長駱文章代表市府受贈並致頒感謝狀。

進行聯合捐贈的企業包括了「台灣港務股份有限公司基隆港務分公司」、「基隆市觀光服務聯合促進會」、「昇恆昌股份有限公司」、「信實公寓大廈管理維護股份有限公司」，四家公司自去年便聯合捐贈本市愛心實物銀行新台幣54300元的愛心物資。

今年這四家公司再次共同舉辦「樂善‧希望永在」公益活動，號召同仁及業者發揮愛心回饋社會，募得善款共計新台幣75134元，採購中元普渡物資一批，於祭典後將物資捐贈予基隆市愛心實物銀行，善盡企業社會責任，幫助貧困弱勢家庭，將溫暖送給弱勢族群，讓愛與關懷的觸角延伸到社會上各個角落。

基隆市愛心實物銀行迄今即將邁入第12年，從一個據點，現已擴展為4個請領據點，也從原僅提供給餐食物資的「食」物銀行，因應新時代的變革，轉型為提供食品及民生用品的「實」物銀行，使受服務的民眾感受到多元性及近便性，未來本市愛心實物銀行的發展也將伴隨著政府與民間非營利組織的深耕與成長，透過「多元物資、多點發放」之方式，提供多元化貼切需求的物資供應，期能更貼近弱勢家戶的實際需求。