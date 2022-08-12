英國足球運動員貝克漢是世界足壇英格蘭最佳傳奇之一，與辣妹樂隊成員維多利亞婚後育有三子一女。其長子布魯克林與美國女演員妮可拉佩茲因疫情延後婚禮，今年4月完婚。不久前，妮可拉佩茲在採訪中透露對公婆控制欲過强有所不滿，隨後又爆出她與婆婆維多利亞正在冷戰，近期她與老公布魯克林正式回應傳聞，否認與婆婆不合。
據「紐約郵報」報導，維多利亞和妮可拉從婚禮規畫開始就已經產生摩擦，妮可拉很有主見完全不准婆婆提供任何意見，甚至未透露任何婚禮籌備相關訊息，而強勢的維多利亞發現媳婦對自己視而不見感到憤怒，倆人正在冷戰的傳言逐漸傳開。
對於婆媳不合傳言，布魯克林和妮可拉在接受雜誌《Variety》訪問時回應，雙方感情很好，否認不合傳言。妮可拉認爲，傳聞會出現是因爲她並沒有在婚禮上穿婆婆設計的婚紗，但這不是因爲她不想，而是發現維多利亞的工作室做不出來，必須挑選其他禮服，而且婆婆也從未説過不許她穿別的品牌婚紗。
雖然倆人已經對傳聞作出回應，但過去布魯克林和妮可拉在網上發文時，維多利亞常常點讚或留言，從5月開始後雙方在社群媒體上就零互動，是否真的存在不合的情況仍舊存疑。
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