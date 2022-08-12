今年大考分發入學今天放榜，但老牌私校倒成一片，甚至許多公校學系也招生掛。全國私校工會理事長尤榮輝表示，教育部未做好管控，給學校太多招生名額，導致今年慘狀。他認為明、後年大學招生狀況會遇到更大挑戰，學校要自立自強，以度過難關。

尤榮輝指出，以目前的狀況，不管公校或私校，招生名額都太多，應該減少。許多學校今年有很多缺額，但這只是開始，一直到118學年，少子化的衝擊會持續，大學要努力辦好，爭取學生及家長認同，才能繼續生存下去。

國立台中教育大學英語系今年要招36人，最後連一個都沒招到，跌破眼鏡。台中教育大學校長郭伯臣表示，學校英語系分發入學設定學測英文成績要達前標、英聽要達A級，門檻太高了，導致未招到學生。學校下周一將開會討論因應之道，並在明年時改變招生採計方式。

教育部表示，已訂有總量標準控管大專校院招生名額總量；學校如違反招生相關法令、註冊率、生師比值、校舍建築面積、專任助理教授以上師資結構、師資質量未符基準等情形，教育部將扣減其招生名額，此乃公私立大專校院一體適用之基準。

教育部說，大專校院學士班，公立學校連續2年註冊率未達8成、私立學校連續2年註冊率未達7成，將扣減其招生名額至前一學年度之50％至90％。透過這個機制，各學制班別招生名額增長幅度已明顯趨緩。