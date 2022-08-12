民進黨桃園市長參選人林智堅因為碩士論文涉嫌抄襲，引爆全台灣怒火，今（12）日終於宣布退選，改由鄭運鵬上陣。前立委郭正亮披露，實質原因主要是怕外溢效應，台北市長民調真的有受到影響，因此陳時中的實質競選總幹事洪耀福有向蔡英文說明此事。

民進黨桃園市長參選人林智堅在台大國發所以及中華大學的碩士論文涉嫌抄襲，台大部分已經由校方認定嚴重抄襲並撤銷學位，但黨主席蔡英文竟仍要求全黨力挺林智堅，不但黨內反彈，更引爆全台怒火。林智堅今（12）日終於確定退出選戰，改由立委鄭運鵬出戰桃園市長一職。

前立委郭正亮今（12）日在《新聞大白話》表示，實質原因主要是怕外溢效應，因為真的有外溢，最擔心的就是台北市，台北市長民調真的有受到影響，最在乎這個議題的就是台北市民，台北市寫過論文的人特別多，確實受到明顯影響。

郭正亮披露，陳時中的實質競選總幹事洪耀福有向蔡英文說明，再加上林智堅的中華大學論文也不太樂觀，兩相交集可想而知，外溢效應越來越大，壓力排山倒海，主要應該是考慮這些。

另外，各式各樣的人都出來講話，包括于美人、博恩、劉寶傑等，甚至他去銀行辦事，行員也都在講話，讓郭正亮很驚訝！