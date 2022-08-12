木木（左起）、李沐、焦凡凡都到場支持。（羅永銘攝）

演唱會在「天王星」表演〈Yolo〉揭開序幕。（羅永銘攝）

火星。（羅永銘攝）

金星。（羅永銘攝）

選秀男團「原子少年」自今（12日）起一連3天在 TICC台北國際會議中心舉辦「原子少年2022《原來的少年》演唱會」，據悉，3天演唱會總共吸引近萬名粉絲到場支持，粗估總票房有2000萬元，暖心學姊木木（林葦妮）、李沐、焦凡凡都到場支持。

木木日前與地球隊長周祖安傳出緋聞，有私下鼓勵對方？她笑說：「不只他，我也幫所有原子少年打氣」，木木說因為工作關係，只能到場支持首場演唱會，「我一定會哭，因為我看著他們成長，感謝有加場我才可以來看，希望他們能把今天演唱會當成這2年慶功宴，用力的玩」；與地球林煥鈞熟識的李沐說：「謝謝他給我這麼前面的位置，真的是C位，等等會喊到燒聲」，焦凡凡則說因為父親與火星MAX的父親有多年交情，所以2人也認識很久。

演唱會由天王星的金雲、高有翔、唐立杰7人表演〈Yolo〉揭開序幕，8個行星在舞台上展現各團魅力；金星蔡朕表演後一時控制不住情緒，落淚表示：「這是我家人21年來第一次看我表演，雖然一開始反對，但後面還是偷偷支持我，問我有沒有錢吃飯。」火星李哲言感性地向隊友MAX喊話，「他就像我的親生兄弟，沒有他，我就不會參加節目，謝謝MAX。」