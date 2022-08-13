林智堅因論文風暴退選桃園市長，民進黨緊急「換堅」，由立委鄭運鵬接棒參選，未來是否能挽救選情，各界高度關注。根據網路媒體12日發起網路民調，詢問「您認為綠營「換堅」是否能止住林智堅論文風暴的外溢效應？」截至1晚上11點，竟有高達72.54％的網友認為，綠營「換堅」，沒有辦法止住林智堅論文風暴的外溢效應，論文風暴會成為民進黨在這場選舉揮之不去的陰影。

根據《NOWnews 民調》針對「您認為綠營「換堅」是否能止住林智堅論文風暴的外溢效應？」進行網路民調，截至12日晚上11點，有72.54％的網友認為沒有辦法，論文風暴會成為民進黨在這場選舉揮之不去的陰影；也有25.35％的網友認為「可以」，林智堅退選之後，大家就會淡忘這件事；2.11％則表示不知道／沒意見。

另外該民調也問到，「您認為民進黨「換堅」是正確的決定嗎？」有65.49％的網友認為正確，為了大局著想，應該換一個更適合的候選人；28.87％則認為不應該換人，林智堅應該要參選到底；5.63％則表示不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「您認為鄭運鵬有機會勝選桃園市長嗎？」進行調查，有64.79％的網友認為沒機會，民進黨已經元氣大傷，欲振乏力；22.54％的網友則認為，一定有機會，鄭運鵬是一個在地優秀人才；12.68％則表示不知道／沒意見。

該民調也循問網友，「如果明天就要投票，您看好誰當選桃園市長？」有61.27％的網友認為張善政會當選桃園市長；18.31％選擇鄭運鵬；9.86％看好賴香伶；3.52％則認為無黨籍或其他政黨候選人會當選；7.04％表示不知道／沒意見。