民進黨桃園市長參選人林智堅因論文抄襲風波，宣布退選，民進黨改為徵召立委鄭運鵬參選。兼任黨主席的總統蔡英文表示不捨，相信林智堅個人是清白的。前民進黨立委沈富雄表示，蔡英文相信林智堅的清白、只能說一個政黨享受權力太久了，每個人都變了。他甚至透露，連民進黨立委的助理，都相信林智堅是冤枉的。

沈富雄12日在政節目《少康戰情室》中表示，蔡英文「有情有義」，對林智堅說相信他的清白、但是壓力太大。連有情有義的關公，聽了蔡英文的講法，就被比下去了。蔡英文更有情有義，她誇獎到會嚇人。

沈富雄接著表示，她去問了很多民進黨立委的助理，立委都有難言之隱。助理竟都相信林智堅是冤枉的，認為因台大就是出了一個管中閔當校長、蘇宏達當台大社科院院長。沈富雄不禁說，如果因為蔡英文享受權力太久了，人變了、但怎麼有這麼多人有同樣的想法，浸淫在一個這樣的環境裡頭，性格都變了，這就是政治文化。讓一個政黨享受權力太久了，每個人都變了。

沈富雄指出，現在的助理都一天到晚肖想，助理做久了，就要出來選，老闖就會幫忙。之後議員選完就選什麼，爸爸選完老婆選；老婆選完兒子選；兒子選完女兒選。就是這樣，嚇死人了！