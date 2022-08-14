綜藝天后小S（徐熙娣）憑犀利的主持風格，深受觀眾喜愛，在紅極一時的綜藝《康熙來了》她採訪無數演藝圈人士，主持經驗十分豐富，但近日她透露自己曾遇到一位難訪的大咖演員，讓她氣到在後台發飆，蔡康永則安撫道，「妳冷靜下來，人家就是大演員。」

在綜藝《小姐不熙娣》中，小S稱過去在《康熙來了》訪問一位非常厲害、資深的大咖演員，因為對方全程帶著墨鏡，根本無法透過表情揣摩對方情緒或心情。小S表示，在訪問的過程中對方不僅要花費很長時間思考，回覆內容更是沒有實質性的內容，但她問對方「你這麼會演戲，那私生活呢？是不是喜歡看書什麼的？」，該演員思考許久只回覆，「沒什麼特別的…有看書吧…特別喜歡的…都有吧。」

整個訪問過程讓小S非常抓狂，她掐掐一旁的蔡康永，暗示採訪就到這裡結束，但蔡康永隨後就以專業方式方式訪問，「在那個戲劇當中，你扮演的角色會讓你有什麼新演法嗎？」，但該演員延續剛才的回覆風格，「也沒什麼特別，就是演了之後就…就是…會…會知道怎麼演。」，讓小S心想「這種答案你給我講這麼久」，還坦言當下整個背都濕透。

錄製結束後，她仍然維持專業送別對方「謝謝上我們節目」，確認對方離開自己很遠後，她進入化妝間發飆，「多講幾句話是會死啊！」，性格冷靜的蔡康永在一旁安撫道，「你冷靜下來，人家就是大演員，很多演員都是這種風格。」