俄羅斯女星安妮是烏克蘭與俄羅斯混血，她18歲曾到日本讀書，曾擔任NHK電視台外景主播，2014年來台灣留學後選擇定居台灣，在台灣發展演藝事業，精緻的外表和火辣身材受到許多粉絲喜愛。時常在社群平台曬出生活日常的她，近日分享到蘭嶼的旅遊照，好身材立刻吸引住網友的目光。

安妮近日到蘭嶼旅遊，她曬出自己在海邊的影像，擁有高挑身材的安妮換上粉色泳裝，大秀名模身材，深V的領口露出雪白的東西半球，白皙渾圓曲線非常吸睛，搭配一雙修長美腿，站在礁石上氣勢十足，她用英語發文：「感謝美麗的蘭嶼蘭花島以最好的天氣、壯麗的景色、最好的人和美味的食物招待我們，感覺很幸福」

不少粉絲回應：「拍得很美」、「蘭嶼很棒～還會想去的地方，人美～怎拍也都美」、「讚！風景美氣氛佳」、「戀愛了」、「蘭嶼被安妮拍的好像國際知名景點」、「敲美的啦」、「性感健美」。

不久前安妮回俄羅斯，她分享一組在俄羅斯拍攝的泳裝照，從照片中可以看到天色正在變暗，遠方的深藍色晚霞美得像油畫，安妮穿著反光布料的湖水綠泳裝，展現凹凸有致的身材，泳裝包裹美胸兩側，中間的南半球曝光在鏡頭下，平坦的小腹和修長美腿宛如名模身材，安妮加碼PO出一組白天的照片，背影照渾圓蜜桃臀入鏡，加上她精緻的臉蛋，讓許多人大吃眼睛冰淇淋。