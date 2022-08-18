余苑綺抗癌8年不斷跟病魔拉鋸，今（18日）傳出狀況惡化，目前意識不清、無法說話，余天稍早受訪時痛哭表示：「她用比的說，叫我讓她走了，我怎麼捨得」，令人聽得鼻酸。為母則強的余苑綺，一路挺過各式難關，但卻飽受酸民質疑炒作，甚至詛咒她早點死，脾氣溫和的余苑綺，今年3月曾忍不住反擊。

余苑綺3月10日在臉書解釋外界對她的諸多誤解，面對網友酸余家愛炒新聞，余苑綺表示：「我的家人都是比較心直口快，記者提問他們也沒有想太多，就把內心的想法說出來，記者提問也是他們的工作，報不報導更是他們的自由 ，我的家人從來沒有利用我的病情去炒新聞，他們也不需要」，建議若真的討厭她，可以不要點擊、轉台或是封鎖。

至於被質疑是靠有錢爸才能治療，余苑綺回應：「我有健保，還有醫療保險，平常很節省也有存錢的習慣，沒花什麼錢，這些醫療費用我自己還是付的起的，不用花到爸媽的錢」，並坦言現在有兩個孩子要養，感謝廠商能讓她在家工作。

最後，余苑綺高EQ的回擊詛咒她早點死的酸民：「很抱歉，我現在就是過得比你還要開心還要幸福，再三聲明你不想要看到任何關於我們的新聞，可以不要點擊甚至封鎖或者轉台」。