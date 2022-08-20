南韓人氣選秀綜藝節目《PRODUCE 101 第二季》，最終選出11人打造限定團「Wanna One」，其他落選實習生雖未如願出道，但也乘著節目熱度順勢發行Solo專輯、影視劇OST，星途前景一片大好，豈料，韓媒爆料1名該節目參賽者去年涉嫌闖女友家並揮刀事件，昨（19）日判決出爐，被判1年有期徒刑、緩刑2年，需參與80小時社會活動。據韓媒《New Daily》報導，相關業界人士爆料，A男是9人男團NOIR的26歲成員南潤成。

綜合韓媒報導，26歲A某因參加大熱選秀節目《PRODUCE 101 第二季》而打開知名度，未料他去年10月爆出擅闖女友家，因女友拒絕與他見面，A某竟然直接從陽台闖入家中，女方看到他想要逃脫，卻被他迅速制壓，更用手勒住女生脖子，把她往房間拖行。

期間A某拿起放在廚房的水果刀，用刀威脅女友繼續跟他交往，當女方拒絕他後，A某掐住女友脖子，嚇得女方大聲尖叫，隔壁鄰居注意注意到女方尖叫後，前往女方家門前按電鈴敲門查看情況，A男再次威脅女友，「不准出聲！」

該案件事發至今已過去10個月，仍在女方心中留下巨大的陰影，法院判決書內容表明，「受害者看上去受到很大衝擊與痛苦，至今都沒有原諒被告人。」但因A某是自首認罪、沒有前科，且看上去是一時衝動的突發性行為，法官判處A男1年有期徒刑、緩刑2年，及1年觀察期，並參加80小時社會公益活動。

南潤成在2017年參演該節目時因下肢靜脈曲張導致中途退賽，因此並未闖到決賽，但也得到高名氣，曾與他一起參賽的柳晧淵、金淵國最後都未能擠進11名，3人與另外6名成員組成男團NOIR出道，但該組合在2020年後，未再以完整體形式重返樂壇，而南潤成被傳就是A男並遭判刑的消息，讓粉絲、網友們非常錯愕。