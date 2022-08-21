現年38歲的韓女星韓智慧憑《新娘18歲》、《伊甸園之東》人氣飆升，與大6歲的檢察官結婚10年才迎來小孩，女兒尹瑟已1歲多，誕下女兒後她將中心留給家庭，還不時在IG曬萌娃，怎料昨（20）日她限動透露，寶貝女兒一度失去意識、全身僵硬，出現熱痙攣狀況，讓她發瘋爆哭，雖然女兒已平安恢復，但驚險過程讓她驚魂未定。

身為新手媽媽的韓智慧描述讓她崩潰的驚險過程，女兒尹瑟一整晚高燒不退，在19日早上9點去小兒科看病路上，小孩突然在搭乘計程車過程中出現熱痙攣症狀，開始翻白眼、全身僵硬、發抖，嘴唇發黑，接著手腳無力下垂，緊接著失去意識，「我像瘋子一般，哭著拜託司快點開到醫院，打電話給119，對方叫我將女兒平躺，把頭往右放，確保呼吸暢通。」

結婚10年才造人成功，讓她格外疼愛尹瑟，她趕快沉著應對，「我按照119指示做，幸好（女兒）嘴唇顏色漸漸恢復，我抱著失去意識的小孩衝到醫院，直到女兒戴上氧氣罩恢復呼吸，她「啊」了一聲，腳不停亂踹又大哭出來，護理師才告知我，『媽媽請鎮定下來，尹瑟沒事了』」。

韓智慧熬夜顧了女兒一晚，所幸在吃過退燒藥後，小孩高燒漸退，但想起計程車上的驚魂記，為人父母的她又忍不住掉下眼淚，「現在再次想起來又流下眼淚了。」她看著早上恢復精神的女兒，昨日一切彷彿惡夢，「宛如謊言一般，早上6點吃完退燒藥，燒就退了，現在活力滿滿的允瑟，我真的很感謝。」

韓智慧驚魂未定透露，「整夜照顧身體像火球般滾燙的女兒，想像她生龍活虎玩耍的模樣才撐住，清晨6點給她吃退燒藥，終於退燒了，如今重新回想，眼淚不停掉。」網友看到回到生龍活虎的尹瑟都鬆了一口氣，留言道「辛苦了」、「偉大的母親」。