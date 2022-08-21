台南市領先各縣市成立「數位學習推動辦公室」，推動「生生有平板」、「班班有網路」，進而達到「班班有數位教室」的目標。（市府提供／洪榮志台南傳真）

黃昆輝教授教育基金會公布各縣市教育政策民調，台南市在教育資源、公平性、品質及特色等指標的綜合整體表現，滿意度達75.3％，勇奪6都第一；另外，在縣市長重視教育滿意度也獲6都第3。市長黃偉哲指出，近3年多來，台南市無論在雙語教育、數位學習、閲讀教育、小校特色營造等領域，都有卓著成效，希望讓新世代學習與世界接軌，提升學生的核心競爭力。

黃偉哲表示，台南市率全國之先成立雙語教育中心及跨領域雙語輔導團，培育雙語教學人才，使雙語教學落實在各領域教學，目前獲得雙語次專長教師證的人數為全國第一，預計2024年將達到200多所中小學「校校皆為雙語試行學校」的目標。

此外，今年2月台南市還領先各縣市成立「數位學習推動辦公室」，推動「生生有平板」、「班班有網路」，進而達到「班班有數位教室」的目標，並鼓勵學校訂定特色課程，透過培養學生科技應用、高層次思考能力及跨域整合實作能力，逐步落實數位學習思維與能力。

鑑於閲讀力是一切學習的基礎，台南市建置全國首創的K-12閱讀平台「布可星球」及「布可小星球」，從幼兒園到高中階段，讓學生愛上閱讀，也能夠自主學習，並讓閱讀成為風氣及內化的生活習慣。

市府還說，台南市因幅員廣大，偏鄉小校眾多，黃偉哲上任後，致力為偏鄉小校的經營帶來轉型新風貌，讓小校也有大出息。像白河區仙草實小去年成為全台灣第一所KIST (KIPP Inspired Schools in Taiwan)公辦公營實驗小學，展現偏鄉小校創意的經營模式，培育孩子具備學習力、品格力、文化力，提升學校的辦學成效，使得仙草實小的就學人數逆勢成長，對於偏鄉教育的翻轉，具有重大的指標意義。