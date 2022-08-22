夏天的尾巴轉瞬即逝，虎年中秋節的腳步又急如星火，眾人除了準備烤肉食材之外，也不要忘記觥籌交錯的必需品。國際最具代表性之一的中式白酒品牌，金門酒廠迎來70週年慶，為歡慶中秋佳節，推出一系列優惠與刮刮樂活動，消費滿額即獲得張張有獎的刮刮卡，最大獎為價值破萬的虎年金門玉璽酒的購買資格。近年品牌轉型年輕化，金門高粱酒除了作為佳節送給大家長的誠意代表首選外，也有更多聚會場合適宜的美品，搭配烤肉特別有情調。

本次中秋節促銷活動於8月15日展開，為期31天至9月14日止，全臺金門酒廠直營門市皆享95折優惠；此外，憑單張消費滿8,800元發票即贈1張刮刮卡，滿17,600元贈2張刮刮卡，依此類推，限量4,000張。每張刮刮卡皆有獎項，舉凡慶祝金門建縣100年的58度紀念高粱酒、58度禧崇慶月金門高粱酒、66度陳年大麵酒等等，最大獎則是十二生肖系列的「虎年玉璽酒」購買資格，也是大家亟欲收藏的紀念美酒。

每張刮刮卡皆有獎項，舉凡慶祝金門建縣100年的58度紀念高粱酒、58度禧崇慶月金門高粱酒、66度陳年大麵酒等等。（圖/ 中時新聞網攝）

金門酒廠自2015年開始推出十二生肖的玉璽酒，以象徵一國領導者行使權威的權杖為設計，打造至高無上且不容置疑的尊貴性，且伴隨每年生肖的更移，主打異同運勢與兆運的涵義，除了外觀講究之外，酒料更採千罈陳年罈中至少八年以上的珍稀美品，目前「羊」、「猴」、「雞」、「狗」、「豬」、「鼠」、「牛」、「虎」都各以限量6000盒生產釋出。今年度虎年「福虎昇豐」玉璽酒外型霸氣吉祥，限量的售價更取自「一路發」的1萬6800元，採600毫升精緻瓶裝與56度酒精濃度，價值不菲且在行家中珍藏密斂。

今年度虎年「福虎昇豐」玉璽酒外型霸氣吉祥，價值不菲且在行家中珍藏密斂。（圖/ 中時新聞網攝）

金門酒廠不斷與時俱進，以「70如金 經久彌新」作為里程碑，展現推進品牌躍升的企圖心，期盼年輕人接受醇厚烈酒，打破年齡界限，故特別搭上中秋佳節烤肉熱潮，以創新的產品、新潮的包裝與年輕人溝通，開啟交際新選擇，本次中秋刮刮樂獎項中還包含「66度陳年大麯酒」，屬調酒師摘選「酒頭」，去蕪存菁的佳作，酒齡愈長，風味愈香，搭配口味濃郁的烤肉料理十分適合；而「金門創縣100年58度金門高粱酒」更是收藏與品味價值兼具，其中設計的咬霧裸瓶身美感十足，適合在佳節當作給大家長的禮物，瞬間成為聚會話題焦點。

金門酒廠從2016年來積極參賽國際賽事，連續7年獲得國際賽大獎肯定，6年來已獲獎逾200個獎項，成為世界白酒新標準，今年(2022)更於舊金山烈酒大賽勇奪4面雙金獎、4面金牌獎，成績斐然。金門酒廠在獲獎無數的同時展現品牌肯定，成為佳節聚會、送禮的誠意代表，今年的中秋節把握優惠期間選購一番，實現「月到中秋分外明，酒到十五格外醇」的雅趣。

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