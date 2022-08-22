28歲大陸女星鞠婧禕擁有一張盛世美顏和俏麗五官，被日本媒體封為「4000年一遇美女」，鞠婧禕以仙氣美貌狂圈粉，親民的鞠婧禕也不吝嗇在網上和粉絲互動，不過大陸八卦博主近日就直擊，野生鞠婧禕在商場吃冰，辣穿短版上衣解放白嫩蠻腰，鞠婧禕身上不見一絲贅肉，纖瘦身材超不科學。

大陸八卦博主「吃瓜少女張小寒」日前直擊野生鞠婧禕逛商場，她頭戴鴨舌帽、身穿粉色短版上衣以及牛仔褲，白嫩蠻腰若隱若現，鞠婧禕接著和助理一起買冰淇淋，毫無女神包袱的她，摘下口罩就大方邊逛街、邊吃冰，看起來相當愜意。

鞠婧禕也被曝光大吃冰淇淋的影片，只見她豪邁張嘴、把冰淇淋往嘴裡塞，仍無損鞠婧禕的美貌，還被博主讚：「鞠婧禕小小的一隻，生圖美到你們了嗎？」網友也紛紛讚：「生圖狀態好好」、「她吃冰淇淋怎麼不長胖」、「鞠婧禕真的漂亮」。

鞠婧禕2013年以女子團體AKB48的姐妹團SNH48出道，擁有一張盛世美顏的鞠婧禕，還被日本媒體封為「4000年一遇美女」，而鞠婧禕自2017年單飛後人氣也跟著扶搖直上，作品橫跨唱片、戲劇和綜藝，但也因人紅是非多，鞠婧禕一直深陷整形疑雲，甚至被爆她禿頭，對此，鞠婧禕始終沒有對外界回應，不過她也不時曬出美照，直接以仙女顏值打臉酸民，讓外界再度看到她美出新高度的神顏。