「內衣女神」拐拐（許采晴）有著美艷外貌及魔鬼身材，她在2014年榮登「網友心中的10大網拍女神」第一名，事業當紅的她，最近才登上全球知名的TED生平第一次演講。日前她到網紅「反骨男孩」成員「樂天女孩」琳妲的YouTuber《溫泉蛋》頻道作客，分享她面對酸民時如何排解心情，大方表示都幽默看待，並且認為「不需要為了幾句話，摧毀自己的信心」。

拐拐與琳妲2人皆以拐拐自家品牌泳衣泡湯入鏡，琳妲身穿藍色比基尼，集中的款式更顯豐滿的效果，上面還有豹紋花紋，看起來更性感火辣，拐拐則是身穿開深V的連身泳裝，讓人大飽眼福。

拐拐分享當初自創內衣品牌的甘苦談。(圖/ 琳妲是0蛋 Youtube)

拐拐提到當初自創內衣品牌的甘苦談，起初光找廠商就花了非常多時間，也曾遇過衣服的版型都已經完成，即將上線之際，結果寄回台灣有超過一半都是瑕疵。她也學會看帳等等老闆應該會的事情，讓她直呼心力交瘁，「創業就是一句話，你會累得像一條狗」但也坦言創業的過程中，一直在突破自己，所以很有成就感，尤其收到客人的私訊回饋，或是朋友身穿自己的品牌，都會覺得一切都值得了。

身為網紅的拐拐，經常酸民的謾罵與批評，當琳妲問她都如何排解心情，拐拐笑說：「都用幽默看待」。早已習慣酸民的她，還會從中檢視自己，假如的確是不好的點，她也會做改正，並直言表示「他們罵歸罵，我的生活還是一樣」不會因為酸民說的話，而打擊自己的自信。在影片推出後，拐拐的態度讓網友大讚「太美了」、「面對酸民的態度真成熟」、「拐拐真的人美心也美」。