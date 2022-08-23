李明川曾替家人作保。（中天綜合台提供）

阿Ken分享真實故事，卻被說是在炫富。（中天綜合台提供）

阿Ken（左起）、安心亞、張立東。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（24日）晚9點播出「真的假的！這種事也遇得到？！你們的經歷扯到不像真的！」，自認天不怕地不怕的楊繡惠，坦言最怕聽到「墮胎藥」3個字：「因為它讓我差點不能來到這個世界上，我小時候，家裡窮到煮飯要去撿人家不要的菜葉，所以懷了我，媽媽就很怕養不活。」

楊繡惠描述當時媽媽特地借錢買墮胎藥，不料生命力頑強的她，接連2次都沒被流掉，「我爸就跟我媽說不要再吃了，我們家已經窮成這樣，萬一吃了第3次又沒掉，生出來有腿沒腳的，不就要養她一輩子？我媽才想說那就順其自然。」聽著心疼的故事，卻因為墮胎藥價格昂貴，被節目班底懷疑故事的真實性，楊繡惠解釋價格差異跟物價飆漲有關係：「我當時住的地方，32坪才買32萬而已。」

李明川則是替家人作保，存款一夕歸零：「當時我家人要做生意、買房子，需要保人才能辦貸款，我不清不楚的就簽了。」李明川還說自己直到看到家門被貼上封條，才知道事情的嚴重性：「我聯絡家人，每個人都吱吱嗚嗚，更可怕的是我所有帳戶的錢都被扣光光！」而李明川表示當時還和助理借了10萬塊，就因為自己拉不下臉去把名牌手環退貨：「老實說這10萬塊借得莫名其妙，因為我不好意思說『我家逢巨變，這手環我不要了』，怕這傳出去能聽嗎？」當時最讓李明川覺得辛酸的則是：「那時候心情很複雜，我什麼通告都接，債主會在外面等，我一下台就馬上把錢給人家。」

阿Ken分享自己真假難辨的故事：「我遇過最扯的就是有一天要從A點到B點，我們覺得路途有點遠，就叫了一台私人飛機來。」不料卻讓全場陷入沈默，阿Ken看見大家的反應後尷尬提問：「你們是不是以為我在炫富？」安心亞則冷眼回應：「沒有覺得你在炫富，就覺得你在亂講話而已。」真實遭遇被誤會成假故事，讓阿Ken委屈的說：「我們在現實生活中，真的有非常灑狗血的事，只是我們在節目上講，很多人會覺得是騙人的，但我這是有照片為憑的！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。