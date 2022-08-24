大陸知名網紅韓安冉，雖是美妝網紅身分起家，感情生活卻比事業還精采，年僅23歲的她已經歷了3段婚姻，最後一段婚姻還在本月16日才剛宣布結束，就傳出她已經火速脫單找到了新對象，換男人的速度之快讓網友全看傻眼，甚至還有人佩服直呼「她換人比我換工作還快」。

近日一名插畫博主在自己的朋友圈中曬出與韓安冉的對話截圖，內容疑似提到韓安冉與她訂畫，而畫的對象就是韓安冉與她的新男友，但基於隱私博主還是很客氣地詢問韓安冉「我可以拿我給你的畫發朋友圈嗎，我會把男生的字母打馬賽克」，沒想到韓安冉完全不打算隱瞞，大方表示「可以，不馬賽克也沒事，過幾天宣布了，沒事的」而該貼文隨後也被轉發到微博上，她的新歡也因此曝光，再度登上熱搜，令網友們看得瞠目結舌。

不過，也有網友發現，韓安冉3段婚姻告吹的原因之一，都是她與前任出軌，但畫中的男子疑似都不是前任，讓眾人驚訝她能在這麼短時間內又找到新對象，紛紛留言「感覺她每次都是離婚又官宣一條龍」、「民政局VIP」、「為什麼她換人的速度比我換工作還要快」、「我到現在還是單身狗，她都換了不知道幾個男人了」。

事實上，年僅23歲的韓安冉，過去曾與前夫「小豬」2度結婚又離婚，隨後又在去年9月突然閃嫁交往僅10天的網紅馬澤鑫（澤西），震驚所有人，然而兩人即使結婚，感情仍然十分不穩定。去年他們就曾因女方出軌前任男友而使婚姻亮紅燈，沒想到近日馬澤鑫又在網路上公開韓安冉再度出軌及吸食笑氣的事情，令眾人相當傻眼。如今她離婚才短短7天就有了新歡，也讓不少人看了直搖頭。

韓安冉的新歡照曝光。（圖／微博）

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