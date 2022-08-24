大陸娛樂圈除了看重明星的顏值與實力，也非常在乎形象與大眾觀感，若頻繁爆出黑料，很容易被電視台列入黑名單。曾經有幾位女星為一線頂流，但現在卻不見蹤影，如范冰冰、趙薇，這兩位最後還是有復出的跡象，最後一位恐怕難以翻身了。

第一位就是趙薇，她因演出《還珠格格》中的知名角色小燕子而成名，這部劇也讓她紅遍兩岸三地，但就在當紅之際，她幫美國雜誌《時裝》拍攝宣傳照，卻身穿日本軍旗圖案的衣服，激怒了大眾，最終被央視封殺。據悉，趙薇曾出演的《還珠格格1、2》、《情深深雨濛濛》、《京華煙雲》等影視劇中，演員列表已不見趙薇名字，一些視頻平台全部刪除了趙薇相關詞條和視頻。

范冰冰、趙薇兩位還是有復出的跡象，但張娜拉從此回韓國，不再大陸觀眾的視野出現。(圖/范冰冰、趙薇、張娜拉微博)

第二位就是大家熟知的范冰冰，她參與演出電視劇《還珠格格》中金鎖這個角色而暴紅，其後更是戲約不斷，以精湛的演技獲得眾多大獎，2017年還登上美國《時代週刊》封面，以女演員的身分備受國際矚目。不過，後來她因逃漏稅風波而跌下神壇，在神隱達123天之後，終於透過微博公開致歉，表示會繳納8.8億人民幣的罰金（約40億新台幣），本要結婚的男友李晨也與她分手，最後逐漸淡出觀眾視野，被電視加入了黑名單，淪為劣跡藝人。

最後一位就是韓國藝人張娜拉，張娜拉以《明朗少女成功記》在韓國成功出道，並在亞洲範圍內打響自己知名度，工作重心也因此開始轉移到大陸，之後出演了包括《刁蠻公主》等許多大陸影劇，連2008年奧運會主題曲《北京歡迎你》都有她的演唱，只可惜當時意氣風發的她，在一檔脫口秀上說，「沒錢就會來中國發展」，引起廣大網友的不滿，也被電視台封殺，之後她就回韓國發展，再也沒有機會出現在大陸的觀眾中的視野。