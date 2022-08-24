韓國女神宋慧喬在2019年與宋仲基離婚，恢復單身後狀態保持得極好，上個月出席時裝週學生頭嫩到不行，絕美狀態就引起轟動；日前宋慧喬現身女團Girl's Day成員Yura的畫展，還分享兩人合照，她和小11歲的Yura站一起，讓網友全看呆，驚呼「根本看不出40歲」。

宋慧喬22日在IG限時動態曬出多張私下行程拍的美照，她抱著愛犬到Yura的個人畫展，除了兩人合照外，也拍了許多Yura的畫作，溫暖地表示，「恭喜妳舉辦個人畫展」，還不忘標記Yura帳號，讓自己粉絲也能認識她這個有才的後輩。

日前宋慧喬現身Yura個人畫展，兩人合照引起熱烈討論。(圖/ 摘自宋慧喬IG)

在兩人合照中，看到宋慧喬臉上只有淡妝，頭戴鴨舌帽，身穿白襯衫和黑褲，雙手抱著愛犬和小11歲的Yura站一起，驚豔的是，兩人站一起根本不像是年齡差了快一輪，宋慧喬皮膚狀態極好，完全看不出已經40歲，許多網友都看傻，也訝異兩人原來私下感情那麼好。

宋慧喬和Yura因為共同出演今年初播出的電視劇《現正分手中》相識，Yura在女團Girl's Day中就是擔任門面，目前轉型成演員，在《現正分手中》之後又演出《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》，在劇中擔任第二女主角。