輕颱馬鞍逐漸遠離台灣，今年至今仍未有颱風侵台，有可能創下64年來最晚發布颱風警報紀錄，臉書粉專颱風論壇表示，距離上一個登陸的颱風，已是3年前，問網友「還記得颱風天是什麼嗎？」不少人留言，「都已經忘記放颱風假是什麼感覺了」，更有人哭喊「好想放颱風假」。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》昨（24）日指出，距離上一個登陸台灣的颱風，已是3年前的「白鹿」了，詢問「大家還記得颱風天是什麼嗎？」

氣象局解釋今年為何沒有颱風的原因。（圖／翻攝自中央氣象局臉書粉專）

貼文引發網友討論，「只知道很久沒放颱風假了」、「以後的天氣型態都這樣了嗎」、「颱風已經忘了台灣」、「都已經忘記放颱風假是什麼感覺了」、「不太記得了，颱風是啥？」、「好想念颱風假」、「我的小孩5歲跟8歲，都不知道颱風天是什麼了」、「難道這就是所謂的風調雨順？」

氣象局日前也在臉書《報氣候 - 中央氣象局》解釋，目前熱帶印度洋至太平洋，呈現冷-暖-冷分佈，太平洋有反聖嬰現象發展，印度洋則有負相位的印度洋偶極現象發生。推測受到反聖嬰冷海溫偏西的影響，使得西太平洋的東風異常西伸，孟加拉灣至南海的西風較弱，不利於孕育颱風的「季風槽」發展，可能是近期颱風少、台灣雨也少的原因之一。