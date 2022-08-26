台灣設計展10月於高雄盛大展開，高市府經發局將舉辦「埕市鹽遊會」活動，以鹽埕第一公有市場為主展場。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

台灣設計展10月於高雄盛大展開，高市府經發局將舉辦「埕市鹽遊會」活動，以鹽埕第一公有市場為主展場，該場域整修活化工程預計在9月完工，規畫導覽、遊戲、音樂表演及藝術展覽等系列活動，把設計導入民眾的日常生活，讓大家認識老市區的嶄新風貌。

因應台灣設計展以「台灣設計設計台灣」為主題，高市府除了將蓬萊商港區轉型成為「設計中島」，並與中華文化總會、國家發展委員會合作，將設計概念延伸至鹽埕地區，擴大辦理「埕市鹽遊會」，以即將整修活化完工的鹽埕第一公有市場為主展場。

高雄市副市長史哲表示，鹽埕第一公有市場於今年農曆年前開始硬體整建修繕，除了針對市場建築老舊漏水、內部通風採光不足及入口意象不明等現況，編列經費辦理整體整建修繕外，更強化市場環境的軟硬體設計整合，整體修繕工程預計今年9月完工，將配合台灣設計展重新啟用。

針對市場硬體修繕後的活化規畫，高市府經發局長廖泰翔指出，配合此次改造工程，已整理出市場空攤引進單一團隊擴大經營，目前已招募到10個以上的青年攤商進駐，除傳統蘿蔔糕、蛋餅，也有手工甜點、精釀啤酒、異國料理等多元類型，真正協助創業青年入市進駐，與傳統攤商共創「青銀共市」典範。

高市府經發局指出，「埕市鹽遊會」不僅展現優化市場環境，也在鹽埕區舉辦「鹽埕好故事」導覽遊程、「高音埔記號」音樂表演、「埕市記憶儲存點」展覽、遊戲等多元活動，以豐富的內容帶領民眾認識鹽埕，活動更融入雙語元素，包含數位遊戲雙語互動、英文導覽等，讓在地文化也能邁向國際，活動預計9月24日開跑。

廖泰翔特別介紹「埕市鹽遊會」活動主視覺設計，說明山雨日日設計公司的設計師張云昕、鄭雅文利用鹽埕第一公有市場元素，以常見於市場擬人型態的貓，搭配市場圍裙意象及攤商營業情景，同時透過鹽結晶比擬市場攤商辛苦寫照及展現木造屋頂結構。