《新．超人力霸王》拍攝現場動用十數台攝影設備。（野獸國提供）

51歲日本男星西島秀俊去年憑藉《在車上》前進奧斯卡，並被《紐約時報》選為「2021年最佳演員」，他在新片《新．超人力霸王》中，飾演對抗怪獸入侵的「禍威獸特設對策室（禍特對）」班長田村君男，想起幼時看到《超人力霸王》電視劇的心情，直呼「超級興奮」。

提到拍攝期間最難忘的事，西島秀俊笑曝，攝影機多到讓他忍不住想「到底是有幾台」，算一下才發現有17台攝影設備，光智慧型手機就6台，「不知道會這麼多台，負責記錄的工作人員到底要怎麼紀錄」。而片場攝影機器遍佈，就是為讓每位演員可以自由發揮，導演樋口真嗣也提到，很常觀看畫面時會不小心發現「嗯？那不是攝影機嗎？」並笑稱：「本來想說能拍就盡量拍，但現在回想起來，好像奪走了演員們專心演戲的環境呢。」

該片在日本上映後已連續2週票房冠軍、累積近44億日圓大關（約9.7億新台幣），西島秀俊表示這絕對會是小朋友看到都會印象深刻的作品《超人力霸王》系列故事所蘊藏的含義，尤其是超人力霸王系列故事所蘊藏的含義，希望小朋友們也有機會欣賞到這部作品，讓家長與孩子共同學習與成長，而他也從拍攝過程中，看著負責特殊攝影的工作人員各種專業判斷，累積了不少經驗與知識，整個拍攝過程都樂在其中。

《新．超人力霸王》中文配音、日文原音版將於9月16日在台上映。