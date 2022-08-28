台北醫學大學今天在台北101舉辦沉浸式體驗展，將正念冥想結合五感聲光裝置，讓體驗者在忙碌的都市生活中，也能彷彿置身銀河、徜徉大海、隱居森林，有助於身心放鬆，舒緩焦慮、疼痛及失眠等症狀。

北醫大人文暨社會科學院院長楊政達表示，此次展演首創將醫學教育結合時下最夯的智慧顯示科技，集結北醫大、北科大及中國科大等3校優勢，整合心理學、認知神經科學、人機互動、空間與視覺音效設計等專家學者，打造一場跨界、跨域的融合饗宴。

楊政達指出，此次「元心流」沉浸體驗展，強調與五感的對話，透過正念引導師的帶領下，首先進行5分鐘的冥想訓練，接續融合視覺、聽覺、觸覺、嗅覺及味覺等五感體驗，例如：冥想常用的鹽燈(觸覺、視覺)、讓觀眾體驗水流循環的「竹水流」（聽覺、觸覺、視覺），口中含枸杞（觸覺、味覺、嗅覺），達到身心放鬆減壓的效果。

運用聲光科技融入藝術創作，團隊營造宇宙、城市、海洋、森林及沙漠五種場景，讓體驗者彷彿置身於日本teamLab展覽空間，只須打開想像力，就可沉浸於銀河中、遠眺望地球、徜徉在大海、隱居在森林或穿梭在沙漠、綠洲等場景中。

楊政達說，從去年8月開始，北醫大承接「教育部前瞻顯示科技與跨領域應用教學聯盟計畫」，跨校展開合作，經過近1年的籌備，終於成功舉辦這場大型的示範性展演，期盼未來能培育更多跨醫學與顯示科技領域的創新生醫人才。

值得一提的是，除了今天在台北101舉辦的「元心流」沉浸體驗展外，9月及12月也將分別在南臺科技大學與高雄軟體園區夢想方舟，展開巡迴展演，盼推廣跨域創新的沉浸體驗與學習，有助社會大眾身心共好。