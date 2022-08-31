亞洲小姐冠軍出身的吳綺莉1999年和武打巨星成龍爆出婚外情，之後吳綺莉未婚生下女兒「小龍女」吳卓林，近年吳綺莉在香港討生活，斜槓身分多重，不僅是演員、主持人，還會工地裝修。昨(30日)晚間，吳綺莉自曝80歲老父在美國鬼門關前走一遭，只因為不是白人，搭地鐵時差點被人推下鐵軌，讓吳綺莉無奈說：「感恩我現在（在）自己的家鄉」。

50歲的吳綺莉近年常跟吳卓林爆母女失和，甚至鬧上警局，後來吳卓林到加拿大生活，出櫃娶了大她12歲的女友Andi，兩人後來因為身無分文，拍影片求援，最後兩人又回到香港生活，吳綺莉則開酸Andi明明好手好腳卻不去工作，並寫下：「（Andi）半夜打電話來問我為什麼還活著？我也是今天才學懂愛原來是這樣的，沒有對錯，這種愛也真有趣。」

吳綺莉發文。（圖／翻攝自吳綺莉Elaine微博）

昨吳綺莉突然在微博分享自己35歲時的素顏照，意有所指說：「每天看著全球疫情經濟，還是找些舊照片看看自娛一下，感恩我現在自己的家鄉，80歲的爸爸已經很小（少）開車，他吿訴我，他去坐地鐵因為他不是白人差點點給人推下去了，只能叫他沒事不要出門，紐約。無言。​​​​」

吳綺莉回應網友。（圖／翻攝自吳綺莉Elaine微博）

而吳綺莉的母親2015年過世，和父親30多年未見，母親過世當年透過爸爸的朋友，父女倆才重新搭上線聯繫，見此，有網友提議：「給老爺子帶回來呀」，吳綺莉說：「住了四十年回來很難，他叫我去，我跟他說打人和開槍都不是我的強項啊」，另外有人表示：「卓林沒有遺傳你的美貌」，吳綺莉也為女兒緩頰：「她的心很美很美。」