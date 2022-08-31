41歲女星金莎在2005年和歌王林俊傑合唱〈被風吹過的夏天〉傳出曖昧，意外讓她打開知名度，之後在2020年參加女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》表現亮眼，好歌喉和凍齡美貌又讓她受到關注；金莎曾出演戀愛實境秀，今（8月31）日驚喜曬出「比心照」認愛素人男友，透露已經交往半年多。

金莎出道至今最知名的緋聞對象就是和林俊傑，兩人在2005年合唱〈被風吹過的夏天〉，之後也有多次合作表演，進而傳出緋聞，當時雙雙否認，稱彼此只是好朋友；不過，在多年後金莎上節目被追問有沒有愛過林俊傑，她鬆口「像他（林俊傑）這樣的，很難讓人不喜歡吧」。

金莎驚喜曬照放閃，認愛素人男友，已交往半年多。(圖/ 摘自金莎微博)

後來金莎感情狀態成謎，儘管在戀愛實境秀《女兒們的戀愛》中有被配對，但似乎都沒成，她先前受訪時表示單身中；沒想到過了一段時間，金莎今日在微博曬出多張美食照、一張比心照和男友視角的日常照，甜甜地寫下，「愛就是一起做好多的飯」，還在最後加了兩個愛心符號。

許多粉絲看到金莎放閃文都超驚喜，紛紛替她打氣加油，「如果是真的，那就恭喜，要開心幸福」、「姐姐的愛情也開學了」、「脫單啦脫單啦感人肺腑脫單啦」、「幾年沒談戀愛的女神終於官宣了」；據《新浪娛樂》求證，金莎身邊的工作人員稱金莎男友是素人，兩人已經交往半年多，感情很穩定。