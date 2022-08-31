大陸女星林允因在周星馳電影《美人魚》中擔綱女主角爆紅，不過她走紅依舊和星爺關係情同父女，甚至還主動捧錢求續約，讓她有「最受寵星女郎」封號，之前因素顏引發熱議的她，近日發文「要和素顏和解」，並坦言雖然有缺點，但有的時候也可以是優點，「自信由內而外地散發才是真正的美吧」。

林允之前上傳化妝影片，紀錄素顏到上妝後的過程，但素顏卻被指差很大，很像路人，不過也有很多人認為還是很漂亮，更多了清純可愛的氣息，近日她發文「又是和素顏和解的一天」，並附上素顏美照，引起熱議。

林允透露以前總覺得不化妝就不想拍照，但自己又喜歡自然隨意的感覺，「也不知道自己是不是懶還是…很矛盾」，不過她慢慢琢磨自己後，認為缺點也時候也可以是優點。

林允曬素顏真面目。(圖／取自林允微博)

「比如我大小眼、眼距寬、鼻頭肉、嘴巴厚」，她也不知道如何讓別人更喜歡自己，也想換個髮型讓大家看到不一樣的她，但因為拍戲也不能剪太短，「其實現在也就是和自己和解了，變美變瘦一直是女孩子追求，同時也要豐富自己的內心，自信由內而外地散發才是真正的美吧」。

而照片中她脂粉未施對鏡頭甜笑，看上去氣色相當好，網友大讚「寶貝素顏也好美，自信的女生最美麗」、「素顏超好看的」、「這顏值化不化妝都是那麼的美」、「我女神這顏值逆天了」。