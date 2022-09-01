網紅女星謝熙婷(舊名謝芷蕙)有著不科學上圍、堅挺翹臀和纖細長腿，過去和港星陳冠希曾有一段情，初夜對象也就是陳冠希，兩人甚至流出激情舌吻照轟動一時。這幾年她積極經營IG社群，不時會分享興趣日常，日前PO出一段23秒的空中瑜珈短片，身上白掛布緊勾她的胯下，在半空中晃動，身姿無比優美。

謝熙婷過去靠著陳冠希女友的頭銜走紅，現年27歲的她五官不時會有變化，加上看起來很不自然，不只常被譏笑為「塑膠臉」，更直指她必定「進廠維修過」，不過謝熙婷似乎心情從未受過影響，照常在IG曬出種吃喝玩樂照，包括上高級餐廳、名牌包款等，非常高調享受生活。

謝熙婷做出一連串的高難度空中瑜珈片。(圖/謝熙婷 IG)

近日謝熙婷迷上空中瑜珈，在IG公開一段23秒的空瑜片，她穿白色小可愛和紫色瑜珈褲，畫面中，從天花板垂吊下一條白色掛布，她動作熟練地將身體向後仰，跟著掛布轉了好多圈，接著便用力倒掛在白布上；下一個動作扶白布起身，並張開雙腳將白布勾到她的胯下，她也藉此在空中有支撐點，才正式完成空中懸掛。

謝熙婷擺出空中一字馬，由上到下的身姿無比完美。(圖/謝熙婷 IG)

不只如此，謝熙婷也PO出一張靜止空瑜美照，可見她的身姿無比柔軟，輕盈踮起腳指尖，靠著白布支撐做出空中一字馬，不僅四肢體態十分完美，她的堅挺胸圍、無贅肉腹肌跟修長美腿，在一張圖中展露無遺，而她成功挑戰高難度空瑜，也讓粉絲一陣陣驚呼：「厲害有吃止醉丸嗎」、「加油瑜珈美少女」。