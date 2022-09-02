俄羅斯央行一位高級官員周五受訪時表示，俄羅斯銀行業在今年才6個月總共損失249.5億美元（約新台幣7633億）這是俄羅斯2月底發動俄烏戰爭後首次對外公開銀行業的收益。

路透社、Business Insider報導，俄羅斯央行第一副主席Dmitry Tulin透露，大約三分之二的銀行損失與外匯業務有關，全年虧損有超過50%的可能性，但下半年的數字不會超過上半年的249.5億美元。

此外，Dmitry Tulin也表示，虧損主要集中在大型的銀行上，但央行有信心2014至2017年銀行業的危機不會重演，當時監管機構不得不出手資助幾家銀行，並剝奪了數百家資本不足銀行的銀行牌照。

俄烏戰爭爆發後，西方各國對俄羅斯發動經濟制裁，原先外界預期俄羅斯將遭遇毀滅性的衝擊，但事實證明俄羅斯雖有損失，但仍靠著龐大的外匯存底與黃金、非常低的外債及經濟自給自足等面向避免完全崩潰。

美國銀行家協會（ABA）經濟研究員Veronica Carrion表示，普丁將俄羅斯經濟塑造成一個堡壘，藉此抵禦外界的攻擊；布魯金斯學會哈欽斯財政與貨幣政策中心高級研究員Gian Maria Milesi-Ferretti也表示，「過去八年來，俄羅斯積極清償債務，擺脫對外國資本的依賴。」