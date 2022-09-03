羅智強（右）與何元楷（左），何是羅辦重要成員，與羅關係密切。（圖／取自何元楷臉書）

國民黨前台北市議員羅智強1日搭機赴美，展開為期一個月的美國巡迴演講。羅隨後宣布，台灣民主崩壞、兩岸兵凶、人民痛苦的此時，他鄭重考慮，參選總統。此消息引熱議，身為羅辦重要成員、被羅「借將」給國民黨桃園市長參選人張善政擔任發言人的何元楷表示，他所認識的羅是個有著遠大理想與抱負的人，也正是台灣正需要的敢說、敢做的人，他為羅加油。

羅智強2日在臉書發文表示，這次訪美，除了感謝僑胞的支持、傾聽海外的聲音、宣揚制衡的理念，還有非常重要的一件事，就是他想好好的思考下一步路。他鄭重考慮，參選總統，後天將會在舊金山向大家報告。在台灣民主崩壞、兩岸兵凶、人民痛苦的此時，他要做什麼、該怎麼做，才能為台灣的民主大局，扮演最好的角色，做出最大的貢獻。而是否參選總統，就是其中一個關鍵的選擇。

何元楷則在臉書發文直言，台灣真的需要一個敢說、敢做的人，他所認識的「強哥」有著遠大理想與抱負，他對台灣的未來感到擔憂，他一心一意想讓中華民國更好，讓台灣民眾過更好的生活。

針對羅智強慎重考慮參選總統一事，何元楷不僅分享羅的臉書照片，更興奮大喊「強哥鄭重考慮參選總統！」同時也強調，為了中華民國的未來與台灣民眾更好的生活，他要說一句「強哥加油」。