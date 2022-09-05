民調落差有貓膩？民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，近日更因公廁免治馬桶政見宣傳影片惹議，「偷窺」畫面引來不少負面聲量砲轟。有媒體隨即發布民調「助威」，讓陳時中以30.13％大幅領先藍營對手蔣萬安的22.92％。媒體人黃揚明從性別分布揭發貓膩指出，陳時中的總支持度比男、女支持度都高，蔣萬安、黃珊珊的總支持度卻比男女支持度都低，此怪異現象若沒有更精細的報告說明，這樣的民調就毫無參考價值。

黃揚明5日在臉書發文表示，某某時報的民調一直都有爭議，因為該報沒有常設的民調中心，通常都是選舉時才成立任務編組進行民調。不過這次公布的民調數據，最讓人感到疑惑的是性別分布這一塊（圖一）。

他指出，例如陳時中男性選民支持度28.1％，女性選民支持度28.74％，但他的總支持度為30.13％，比男、女支持度都高。還有，黃珊珊男性支持度26.45％、女性支持度22.22％，結果總支持度卻降至20.52％；蔣萬安男性支持度22.93％、女性支持度23.56％，總支持度22.92％，也比男女支持度都低。

黃揚明舉個比較正常的民調數據（圖三），總支持度基本上會是接近男女支持度的平均，至少不可能會在男女支持度的區間之外。另外，各年齡層支持度的圖表，居然會列入「拒答」（圖二），這份問卷最關鍵的問題應該就是市長支持度，若民眾在這一題拒答，是否該列為無效樣本？他強調，這樣的數據，若沒有更精細的報告說明，這樣的民調就毫無參考價值。

網友表示：「給自己人壯膽心安的民調？！」、「high爽的」、「這是做給DPP看的民調，這樣合理啦！反正那些人看不懂內容，只看最後的數字，有爽就好了」。