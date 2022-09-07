女星唐玲2019年罹患胃癌，經過8次化療後，發現癌細胞轉移，目前已被診斷是胃癌4期，但仍舊樂觀面對病情，也不時在臉書分享心路歷程，今天正逢資深藝人向娃生日，她除了發文祝對方生日快樂之外，更透露向娃就是她的救命恩人，因此選在她生日前夕表達感謝之意。

今天正逢資深藝人向娃67歲生日，目前正在努力抗癌的唐玲，在臉書透露向娃是自己的救命恩人，她表示要不是有對方的推薦，也不會去上民視節目《舞力全開》，更不會因此練舞卡到肩膀，而去吃看家醫科吃強力止痛藥，也不會因此肚子怪怪的去照胃鏡，更不可能藉此發現有胃癌進行治療，若非有這一連串巧合，自己可能早就沒命了。

唐玲表示早期胃癌幾乎沒有症狀，等到有症狀時都是相當嚴重，甚至連開刀都沒機會，雖然發現的時候不算早期，但至少還有開刀治療的機會，也因為此機緣巧合，才得以能夠醫治救了性命，讓她不禁感謝上帝安排這麼多天使在身邊幫助她。

唐玲日前透露由於體質敏感，加上割除卵巢、子宮提前進入更年期，導致身體狀況不穩定，皮膚只是碰到襪子上的硅膠就發癢，為了止癢還抓到血跡斑斑，更表示有朋友和律師在討論自己的身後事，讓她不禁感概：「讓我哭笑不得，因為現在我想活，很多人卻在幫我想死，唉⋯呵呵⋯」。