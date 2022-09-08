結婚須審慎考慮，一名女網友與丈夫結婚3年，都住在娘家人的房子裡面，而老公也沒有認真打拚工作，反而在兩人結婚半年左右的時候，就辭職沒有工作了，每次只要沒錢就會回婆家要錢，後來娘家人說要用房子，導致他們無家可歸，婆家人提議可以讓他們住一棟荒廢10幾年的房子，但要原PO的娘家人花錢整修，否則就不讓住。貼文引起網友討論，不少人狂勸兩人離婚。

一名女網友昨在臉書社團《靠北婆婆2.0》上分享，她和老公婚後住在娘家買的房子裡面，至今兩人還沒有生小孩，而老公大約在他們結婚半年後，就開始沒有工作，每次只要沒有錢了，就會跑回去婆家討錢過活。而他們結婚3年多以來，老公從來沒有給過她生活費，一起負擔住家的基本開銷。

女網友表示，前段時間她和老公商量說，娘家有間小店面，她想要一起做生意，她可以拜託娘家人起初幾個月減免店租，希望老公可以婆家人商量，出資購買開店用的生財工具，大約幾萬元，希望能和老公一起做生意賺錢，但婆家竟說沒錢幫忙。

女網友指出，最近娘家人需要她和老公婚後住的房子，因此他們只好遷出，她暫時搬回娘家住，而老公也搬回婆家住，兩人討論到未來要住哪裡時，婆家突然說，他們有一棟荒廢了幾十年沒住的舊房子可借給他們住，但前提是原PO的娘家必須出錢重修整修，否則就要讓其他親戚去整修出租給別人了，她聽了很傻眼，也不知該怎麼辦。

貼文引起網友討論，「婆家公婆有一定程度的收入坦白說跟妳沒有關係」、「等妳整修好他們就會找理由把妳們趕走」、「妳快清醒啊！快放生、離婚吧！明智選擇無用之地的男人」、「沒小孩沒牽絆最好，分手才能讓他長大獨立」、「夫妻不怕同甘共苦，就怕沒有上進心。將近三年啃老的另一半值得你依靠一輩子嗎？」