職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」的隊長梓梓（董梓甯），擁有甜美臉蛋及E罩杯好身材，加上精湛舞蹈實力與賣力應援，吸引一大票粉絲目光。在社群上享有超高人氣的她，近日穿上制服化身「超正學姊」，讓網友們目瞪口呆，短短不到一天便吸引2.4萬人按讚、留言，忍不住高喊「要求重新入校」。

梓梓是具有人氣的啦啦隊成員，在IG有78.9萬名粉絲追蹤，個性活潑大方的她，時常分享自己練舞的影片和日常生活紀錄，最近曬出一系列學生制服照片，只見豔陽下的階梯上，她頂著一頭齊瀏海的黑色秀髮，上身穿著貼身短版白色襯衫，秀出纖細小蠻腰，胸前的釦子還差點繃開。

至於下半身則是搭配水藍色格紋制服短裙，腳踩黑色皮鞋與白長襪，沒有一絲贅肉的修長美腿大方展露，領口還有與裙子同色系的領結作點綴，既清純俏麗又帶點小心機的性感，讓人回想起學生時期青澀又美好的回憶。

梓梓在貼文中俏皮地要大家「叫學姊」，而被電暈到不行的網友們也趕緊搶當學弟，紛紛留言回覆道：「學姊好」、「學姊給追嗎？」、「學姊能要Line嗎？」、「學姊好，我要求重新入校」、「學姊我迷路了，請問往妳心裡的路怎麼走？」、「敢問學姊哪班的呢？我要跟教官說你太漂亮，違反校規」。