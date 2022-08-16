在網路上擁有11萬人追蹤的超辣正妹牛奶（王儷潔），是職籃P.League+聯盟台新夢想家「Formosa Sexy」啦啦隊成員，甜美臉蛋加上一雙媚惑電眼，讓她被封為「微醺感女神」，受到大批粉絲喜愛。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日傳出在高鐵上遇到陌生男子騷擾。

牛奶在Instagram貼出一則限時動態，她表示早上從台中高鐵站準備往台北時，被一個長得很奇怪的人尾隨，對方碰牛奶的肩膀叫她「等一下」，並講了一些她聽不到的話，過程非常奇怪，牛奶說自己沒有停下腳步，只是轉過去瞪陌生男子，之後就趕著去買早餐了，她直呼：「要不是我趕時間，應該就罵人了」。

牛奶形容對方是個戴眼鏡，身型偏瘦偏乾扁的男生，留著三本頭的髮型，之所以認為對方尾隨自己，是因為原本牛奶走在前面，接著回頭往反方向走買早餐，沒想到對方也跟著走，讓她覺得很奇怪，而且早上台中高鐵沒什麼人，所以很明顯感受到有人尾隨，她事後回想才驚覺對方已經跟在身後一陣子了。粉絲也紛紛送上關心，提醒牛奶保護好自己。

牛奶表示自己突遭陌生男尾隨。（圖／翻攝自milk821125 IG）

先前牛奶在疫情期間因為口罩太大，不夠貼合臉型拍教學影片，她在鏡頭前將口罩兩側的鬆緊帶打結，戴上後壓緊鼻樑處，果然緊密包覆住臉部鼻子和下巴，確實達到防疫效果，牛奶也提醒：「沒事別出門，記得乖乖在家，如果要外出記得一定要戴口罩喔。」