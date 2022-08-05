「反骨男孩」成員、中職樂天女孩啦啦隊女神琳妲（林羿禎）臉蛋甜美、身材性感，再加上呆萌直率的個性，為她擄獲一票粉絲。最近她上節目自曝過去「愛到卡慘死」的感情經驗，透露有任男友是渣男，她曾借對方200萬創業至今未還完，分手則是因為一句話讓她徹底看清對方本質。

琳妲先前穿上OL風的套裝到球場邊應援，身上的黑色窄裙超短，看起來動一下就會走光，沒想到過程中高跟鞋竟然將地板踩破，讓她超級尷尬，事後上IG發文，自嘲：「芭比Q呀（完蛋了的意思）～～～應援到一半我高跟鞋戳進去了」。

琳妲先前上節目直言自己是射手座，愛上會一股腦投入。（圖／翻攝自東風衛視 Youtube）

近日，琳妲上《單身行不行》公開聯誼，更分享過去戀愛經驗，她表示射手座的她就是愛上會一股腦全數投入的案例，先前有任男友多次劈腿，對象不只前女友，還有班上另一位已經有男友的女同學，兩人形同「雙劈」，且小三知道她跟男友吵架，還會假惺惺地出面想關心，後來琳妲才知道對方根本是「假面閨密」，讓她愛情、友情都受創。

琳妲先前上節目直言自己是射手座，愛上會一股腦投入。（圖／翻攝自東風衛視 Youtube）

琳妲進一步說，還有一任男友是「走鐘」的獅子座，平時很愛面子、裝大方，但錢都是她在付，還跟她借了200萬創業，分手後還沒還完，交往時連加油錢都斤斤計較，但當時她被愛情蒙蔽眼睛裝沒看見，直到有次琳妲媽媽生病住院，她請獅子座男友陪她去探病，對方卻說「醫院晦氣，去了會衰」，才讓琳妲認清對方就是渣男，果斷分手。