藝人歐陽靖跟兒子、母親譚艾珍定居台南2年，日前點出印象中台北、台南兩地間差異，除了指出交通方面，台北優於台南之外，也表明仍不習慣台南的民情文化，未料卻被網友怒嗆「瞧不起南部，滾回台北」，讓她無奈表示：「沒有要戰南北。」

歐陽靖日前在臉書發文，她表示在台北捷運相當方便，不僅通勤時能放空滑手機或補眠，還不用日曬雨淋，花個幾十塊錢在遠的地方都能去，此外，計程車計費比台南便宜，且隨招隨停，只不過馬路車多擁擠，摩托車常在鑽縫，塞車時得閃轉彎車跟靠站公車，接著提到目前定居的台南，仍舊未適應當地的民情文化，但也強調：「再多待台北幾天，可能就會受不了潮濕的天氣，也會懷念台南好吃的鍋燒意麵、菜粽」。

不過此篇卻引起部分網友不滿，甚至要她滾回台北，歐陽靖解釋遷戶籍早就遷到台南，小孩的身分證開頭還是D，也就是「土生土長的安平Boy」，至於無法適應台南的原因早就提過，就是「到處燒紙錢、宮廟每天放鞭炮、無障礙空間跟大眾運輸不方便，還有醬油膏是甜的」，但強調若抱怨這些就必須離開台南，那肯定會對台南人改觀。

對此，網友紛紛回應：「我土生土長台南人也無法適應燒紙錢和宮廟鞭炮聲」、「同為D的安平媽媽支持妳表達自己的想法」、「我也是從北部嫁到台南的，兩邊不一樣各有各的風情，但是兩邊都很喜歡」、「別理會那些容不下別人感受的人」、「明理的人都知道妳在敘述自己的觀點罷了...南北本來就有差異」。