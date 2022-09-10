高雄市自6日出現第1例登革熱案件後，啟動巡視、防制登革熱疫情相關工作，針對前鎮區瑞豐里等警戒範圍13里，展開擴大疫調採檢、孳生源清除、緊急噴藥等防治工作，截至9日共採檢716人，經檢驗確認新增2案PCR陽性(陽性率0.28％)，與指標個案有明確地緣關係，既定警戒範圍內，已完成社區防治工作。

衛生局表示，10日新增的2名確診個案均為衛生所社區擴大疫調對象，疫調時均為無症狀，經採血檢驗確認血清驗出登革熱第一型病毒。2例個案分別為前鎮區80歲女性與前鎮區59歲女性，2案近期均無國外旅遊史或入境居檢個案接觸史，經流行病學綜合研判，包含指標個案3人應為同一波感染者。

市府防疫團隊主動出擊，持續針對既定警戒範圍內動員執行三合一緊急防治工作，截至10共執行4014戶家戶孳生源清除暨噴藥防治，查獲52處陽性點，並吊掛百盞高效能捕蚊燈持續監測病媒蚊密度。市長其邁指示針對前鎮區警戒範圍內空地、空屋、防火巷、積水地下室、市場、公園綠地、學校、工地、不流通溝段等高風險場域全面執行孳生源檢查與預防性噴藥工作，更呼籲結合當地社區動員務必在最短時間內降低埃及斑蚊與白線斑蚊族群密度，有效管控登革熱疫情風險。

感染登革熱可能出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，也可能伴隨肝功能及血小板或白血球數值異常，如民眾有相關症狀，請儘速就醫並主動告知醫師活動史。

衛生局說明，須徹底清除積水，才能降低病媒蚊密度，例如屋簷排水槽、頂樓閒置的容器、廢棄水塔、家戶室內久未使用的馬桶、儲水桶、花器、底盤、地下室陰井、機械停車位機坑、地下室截水溝、屋外水溝、帆布、輪胎車擋、金爐等，常會因為疏忽造成死角。請民眾務必仔細巡查，並清除不必要的儲水容器；每周定期「巡倒清刷」並針對積水風險容器投放漂白水、粗鹽或洗衣粉水(起泡)杜絕病媒蚊孳生。